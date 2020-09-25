В Украине вступил в силу запрет аукционов по большой приватизации на период карантина

С сегодняшнего дня, 25 сентября, в Украине запрещены аукционы по продаже объектов большой приватизации на период карантина.

Соответствующий закон №3552 был опубликован парламентским изданием "Голос Украины" в четверг.

Кроме запрета на аукционы в период действия ограничительных мер, закон предусматривает, что парламентский контроль за приватизацией государственного имущества осуществляется комитетом Верховной Рады, в ведение которого входят вопросы приватизации государственного и коммунального имущества.

Кроме того, в контрольную функцию парламента входит подготовка и предварительное рассмотрение вопроса о назначении и освобождении от должности Верховной Радой главы Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, что соответствующий закон был принят парламентом 2 сентября и подписан спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым 8 сентября. После этого его отправили на подпись президенту.

Большая приватизация началась в 2018 году. Перечень объектов для приватизации утверждается правительством на каждый год. В августе Кабинет Министров передал в Фонд госимущества почти 200 объектов государственной собственности, что позволит начать процесс их приватизации.