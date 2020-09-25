Большая распродажа тюрем: Минюст выставил на продажу исправительный центр в Коцюбинском

Министерство юстиции выставило на продажу исправительный центр в городе Коцюбинское Киевской области.

Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська.

"Большая распродажа тюрем продолжается, и мы приближаемся к первым продажам. Пока потенциальные покупатели знакомились с лотами, мы определили стартовую цену первого - исправительного центра в Коцюбинском недалеко от Киева . На аукционе она составит около 230 млн гривен. В ближайшие недели получим все необходимые согласования и начнем официальные продажи", - написал Малюська в фейсбуке.

Он отметил, что платные камеры в СИЗО также показывают замечательные результаты.

"В Киеве мы открыли женскую платную камеру и одну дополнительную мужскую. Несмотря на наибольшую стоимость киевских камер (по сравнению с другими городами), спрос здесь тоже большой, и к открытию дополнительных камер свободных мест не было", - рассказал министр.

Он отметил, что деньги от платных камер направляются на ремонт бесплатных камер.

"И здесь вторые результаты среди некиевских СИЗО продемонстрировал Николаев, где уже отремонтировали две небольших бесплатных камеры", - добавил Малюська.

Напомним, по данным Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний, в Украине сейчас 27 законсервированных тюрем и еще 9 собираются закрыть в ближайшее время. Еще 12 исправительных центров будут закрыты, если депутаты примут закон об альтернативных видах наказаний.

Использовать ненужные тюрьмы для разгрузки переполненных следственных изоляторов невозможно, так как они построены как бараки, а режим для следственных изоляторов предусматривает камерное содержание. Кроме того, следственные изоляторы привязаны к областным центрам, где постоянно происходят судебные заседания и проводятся следственные действия при непосредственном участии заключенных.

В декабре 2016-го Министерство юстиции сообщало, что отдаст в частные руки здание Лукьяновского следственного изолятора в Киеве и Львовского СИЗО . Зато будущие владельцы этих зданий должны будут построить новые следственные изоляторы.

Министерство юстиции анонсировало большую распродажу тюрем в течение лета-осени 2020 года. Глава ведомства Малюська отметил, что большая распродажа тюрем должна перерасти в большое строительство.