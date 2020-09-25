В августе Укрнафта снизила добычу нефти и газа

В августе Укрнафта снизила добычу нефти и газа

По оперативным данным, в августе 2020 года ПАО "Укрнафта" добыло 125,4 тыс. т нефти и конденсата и 92,9 млн кубометров газа, что, соответственно, на 2,5% и 8,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе компании.

При этом среднесуточные показатели добычи углеводородов в августе также несколько снизились - до 4,04 тыс. т нефти и конденсата и 2,99 млн кубометров газа.

"Компании удается поддерживать уровень добычи в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов благодаря ряду операций на наличном фонде скважин: переходу на новые продуктивные горизонты, оптимизации капитальных и текущих ремонтов перспективных скважин, замене критически изношенного оборудования", - пояснили в "Укрнафте".

В августе компания завершила капитальный ремонт на 10 скважинах, провела 2 операции по интенсификации добычи и вывела из бездействия 9 скважин.

МинПром по материалам Укринформ

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