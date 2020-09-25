6 месяц подряд в Японии падает выплавка стали

6 месяц подряд в Японии падает выплавка стали

Как сообщает JapanToday, японская Федерация черной металлургии (JISF) заявила в четверг, что производство стали в Японии упало на 20,6% в августе по сравнению с годом ранее, до 6,45 млн тонн, поскольку падение спроса из-за пандемии COVID-19 вынудило производителей стали сократить производство.

Федерация сообщила, что объем производства, который не подвергается сезонной корректировке, в августе снизился шестой месяц подряд. Но объем производства стали у третьего в мире производителя стали увеличился на 6,6% с июля, что означает второй рост подряд по сравнению с предыдущим месяцем.

"Спрос оставался на низком уровне из-за пандемии, но объем производства увеличился по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку с июля некоторые промышленные предприятия возобновились, - сказал представитель федерации. - Тем не менее мы не можем назвать это "восстановлением", поскольку ежемесячный объем производства стали намного ниже допандемического уровня", - сказал он.

Две крупнейшие сталелитейные компании Японии, Nippon Steel Corp и JFE Steel, временно закрыли несколько доменных печей в апреле-июле из-за падения спроса.

В начале июля Министерство экономики, торговли и промышленности страны прогнозировало, что производство нерафинированной стали в Японии, вероятно, упадет на 27,9% в июле-сентябре до 11-летнего минимума, поскольку пандемия продолжает оказывать давление на спрос со стороны основных покупателей, таких как автопроизводители.

Президент Nippon Steel Эйдзи Хашимото, который также является главой сталелитейной федерации, предупредил, что производство нерафинированной стали в Японии может упасть ниже 80 млн тонн в этом финансовом году, что является самым низким показателем с 1968 года.

МинПром по материалам МеталлТорг

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологииГреческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии
Из-за коронавируса индийская компания продает рудник на ТасманииИз-за коронавируса индийская компания продает рудник на Тасмании
Возобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефтьВозобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефть
Владельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищенииВладельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищении
Суд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газаСуд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газа
Блок рекламы


Похожие новости
Украина осталась на 12 месте в рейтинге по выплавке сталиУкраина осталась на 12 месте в рейтинге по выплавке стали
Украинцы за месяц занесли в банки 1,1 миллиарда (инфографика)Украинцы за месяц занесли в банки 1,1 миллиарда (инфографика)
Иранский экспорт стали упал из-за ужесточения государственного регулированияИранский экспорт стали упал из-за ужесточения государственного регулирования
Марченко: за последние месяцы детенизация составила 15-20% НДСМарченко: за последние месяцы детенизация составила 15-20% НДС
JFE Steel вернула в строй доменную печь на месяц раньше срокаJFE Steel вернула в строй доменную печь на месяц раньше срока
В банкоматах ПриватБанка все чаще стали воровать деньги клиентовВ банкоматах ПриватБанка все чаще стали воровать деньги клиентов
Минторг США установил нулевую пошлину для проката из ЯпонииМинторг США установил нулевую пошлину для проката из Японии
В августе казахские металлурги снизили выплавку сталиВ августе казахские металлурги снизили выплавку стали
Экспорт стали из Индии перестал растиЭкспорт стали из Индии перестал расти
Украина незначительно увеличила потребление сталиУкраина незначительно увеличила потребление стали
Последние новости
Подгружаем последние новости