Norsk Hydro решила возобновить выпуск первичного алюминия на заводе Husnes

Norsk Hydro решила возобновить выпуск первичного алюминия на заводе Husnes

Компания Norsk Hydro сообщила о производственных планах – в свете восстановления рынков – вновь запустить к концу ноября производственную линию B на норвежском заводе по выпуску первичного алюминия Husnes. Ранее данное решение откладывалось в связи с пандемией COVID-19.

В завод было инвестировано 1,5 млрд норвежских крон, и процедура его модернизации практически завершилась.

Запуск производственной линии позволит удвоить выработку на Husnes с текущего годового объема производства на уровне 100 тыс. т алюминия.

МинПром по материалам МеталлТорг

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