Norsk Hydro решила возобновить выпуск первичного алюминия на заводе Husnes

Компания Norsk Hydro сообщила о производственных планах – в свете восстановления рынков – вновь запустить к концу ноября производственную линию B на норвежском заводе по выпуску первичного алюминия Husnes. Ранее данное решение откладывалось в связи с пандемией COVID-19.



В завод было инвестировано 1,5 млрд норвежских крон, и процедура его модернизации практически завершилась.



Запуск производственной линии позволит удвоить выработку на Husnes с текущего годового объема производства на уровне 100 тыс. т алюминия.



