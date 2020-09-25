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2020-09-25
Norsk Hydro решила возобновить выпуск первичного алюминия на заводе Husnes
Компания Norsk Hydro сообщила о производственных планах – в свете восстановления рынков – вновь запустить к концу ноября производственную линию B на норвежском заводе по выпуску первичного алюминия Husnes. Ранее данное решение откладывалось в связи с пандемией COVID-19.
В завод было инвестировано 1,5 млрд норвежских крон, и процедура его модернизации практически завершилась.
Запуск производственной линии позволит удвоить выработку на Husnes с текущего годового объема производства на уровне 100 тыс. т алюминия.
МинПром по материалам МеталлТорг