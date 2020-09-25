Tsingshan и Guangxin построят новый завод по выпуску нержавейки

Tsingshan и Guangxin построят новый завод по выпуску нержавейки

Китайская металлургическая компания Tsingshan, крупнейший в стране и в мире производитель нержавеющей стали, и компания Guangxin Group сообщили о намерении совместно реализовать в г. Янцзян в южной части провинции Гуандун новый крупный проект.

Партнеры собираются возвести комплекс по производству до 4 млн. т нержавеющего проката в год. Судя по всему, речь идет о прокатном предприятии, которое, в частности, будет использовать нержавеющие слябы с завода Tsingshan в Индонезии.

В 2019 г Tsingshan и Guangxin уже заявляли о запуске совместных проектов в Янцзяне. Речь шла о создании мощностей по выпуску до 2 млн. нержавеющего горячекатаного проката и 500 тыс. т холоднокатаного проката в год.

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