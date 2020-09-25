Украина осталась на 12 месте в рейтинге по выплавке стали

Мировое производство стали в августе 2020 года составило 156,2 млн тонн, что на 0,6% больше, чем в августе 2019 года, сообщает Worldsteel.



Китай произвел 94,8 млн тонн стали в августе 2020 года, что на 8,4% больше, чем в августе 2019 года. Индия произвела 8,5 млн тонн стали (-4,4%). Япония произвела 6,4 млн тонн стали (-20,6%). Производство стали в Южной Корее составило 5,8 млн тонн (-1,8%).



В августе 2020 года Соединенные Штаты произвели 5,6 млн тонн стали, что на 24,4% меньше, чем в августе 2019 года.



Украина произвела 1,8 млн тонн стали в августе 2020 года, что на 5,7% меньше, чем в августе 2019 года.



