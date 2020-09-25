Украина осталась на 12 месте в рейтинге по выплавке стали

Украина осталась на 12 месте в рейтинге по выплавке стали

Мировое производство стали в августе 2020 года составило 156,2 млн тонн, что на 0,6% больше, чем в августе 2019 года, сообщает Worldsteel.

Китай произвел 94,8 млн тонн стали в августе 2020 года, что на 8,4% больше, чем в августе 2019 года. Индия произвела 8,5 млн тонн стали (-4,4%). Япония произвела 6,4 млн тонн стали (-20,6%). Производство стали в Южной Корее составило 5,8 млн тонн (-1,8%).

В августе 2020 года Соединенные Штаты произвели 5,6 млн тонн стали, что на 24,4% меньше, чем в августе 2019 года.

Украина произвела 1,8 млн тонн стали в августе 2020 года, что на 5,7% меньше, чем в августе 2019 года.

МинПром по материалам uaprom.info

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологииГреческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии
Из-за коронавируса индийская компания продает рудник на ТасманииИз-за коронавируса индийская компания продает рудник на Тасмании
Возобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефтьВозобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефть
Владельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищенииВладельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищении
Суд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газаСуд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газа
Блок рекламы


Похожие новости
Украина обвалила производство грузовых вагонов на 74%Украина обвалила производство грузовых вагонов на 74%
В 2021 году Украина начнет торговать парниковыми газамиВ 2021 году Украина начнет торговать парниковыми газами
В январе-августе Украина сократила экспорт агропродукцииВ январе-августе Украина сократила экспорт агропродукции
Иранский экспорт стали упал из-за ужесточения государственного регулированияИранский экспорт стали упал из-за ужесточения государственного регулирования
Украина снижает потребление электроэнергииУкраина снижает потребление электроэнергии
Украина рекордно нарастила поставки арматуры в РоSSиюУкраина рекордно нарастила поставки арматуры в РоSSию
Украина на 90% готова к отопительному сезону — ШмыгальУкраина на 90% готова к отопительному сезону — Шмыгаль
В банкоматах ПриватБанка все чаще стали воровать деньги клиентовВ банкоматах ПриватБанка все чаще стали воровать деньги клиентов
Украина до сих пор ожидает первого транша кредита Всемирного банка, - министр финансовУкраина до сих пор ожидает первого транша кредита Всемирного банка, - министр финансов
Украина каждый год платит РоSSии 150-200 млн долл. за отработанное ядерное топливоУкраина каждый год платит РоSSии 150-200 млн долл. за отработанное ядерное топливо
Последние новости
Подгружаем последние новости