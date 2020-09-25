Rio Tinto выбрала китайский Далянь перевалочным пунктом в Азии

Порт Далянь на северо-востоке Китая и горнодобывающая компания Rio Tinto подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области портов и логистики, а также по развитию перевалочного узла для местного смешения железной руды. Об этом сообщает MaritimeNews.



Rio Tinto впервые начала операции на свободных территориях для смешивания железной руды в китайском порту, который будет развиваться как центр смешивания и распределения железной руды Rio Tinto в Северо-Восточной Азии.



Подписав сделку, Rio Tinto заявила, что сможет лучше обслуживать сталелитейные заводы на севере Китая и поставлять новую железорудную смесь в другие регионы Азии.



