В ЕБРР оценили падение экономики Украины

Предварительные подсчеты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) свидетельствуют о падении экономики Украины на 4,5% из-за пандемии COVID-19. По оценкам учреждения, такое снижение не является критичным.

Об этом сообщила заместитель директора ЕБРР в Украине Ирина Новикова, передает

"Укринформ".

Официальную статистику и прогнозы ЕБРР планирует обнародовать в начале октября, когда будет собрание акционеров.

"Пока, по нашим подсчетам, падение экономики в Украине составляет около 4,5%, к концу года может вырасти до 5,5%. Но наши прогнозы - оптимистичные. Мы считаем, что в следующем году экономика в государстве будет восстанавливаться, потому что для этого есть все факторы развития", - сказала Новикова.