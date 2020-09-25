В ЕБРР оценили падение экономики Украины
Прогнозы банка - оптимистичны.
Предварительные подсчеты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) свидетельствуют о падении экономики Украины на 4,5% из-за пандемии COVID-19. По оценкам учреждения, такое снижение не является критичным.
Об этом сообщила заместитель директора ЕБРР в Украине Ирина Новикова, передает
"Укринформ".
Официальную статистику и прогнозы ЕБРР планирует обнародовать в начале октября, когда будет собрание акционеров.
"Пока, по нашим подсчетам, падение экономики в Украине составляет около 4,5%, к концу года может вырасти до 5,5%. Но наши прогнозы - оптимистичные. Мы считаем, что в следующем году экономика в государстве будет восстанавливаться, потому что для этого есть все факторы развития", - сказала Новикова.
Напомним, в весеннем прогнозе ЕБРР отмечалось, что экономика Украины упадет на 4,5% по итогам 2020 года.