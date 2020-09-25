Электроэнергия в Украине продолжает дорожать

После поднятия с 30 июля 2020 г. ночного прайс-кэпа в ОЭС Украины среднесуточная цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» выросла в среднем на 8-26%.

Поднятие предельного значения цен в ночные часы (с 23:00 до 07:00) в Объединенной энергосистеме Украины с конца июля привело к увеличению средневзвешенной суточной цены на рынке «на сутки вперед» в течение августа-сентября.

Об этом свидетельствует анализ агентства ExPro на основе данных ДП «Оператор рынка».

После поднятия с 30 июля 2020 г ночного прайс-кэпа в ОЭС Украины среднесуточная цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» выросла в среднем на 8-26%.

Так среднее значение среднесуточной цены в июле на РДН в ОЭС Украины (до поднятия ночного прайс-кэпа) составило - 1188,9 грн/МВт-час. В то время как в августе среднее значение данного показателя выросло на 8% - до 1285,6 грн/МВт-час. Уже в сентябре (1-24), среднесуточная цена в среднем составляет - 1501 грн/МВт-ч, что на 26,2% больше аналогичного значения июля.

При этом коэффициент корреляции между среднесуточной и средней ночной ценой электроэнергии на РДН в ОЭС Украины в период с 1 июля по 24 сентября составляет - 0,67, что свидетельствует о значительной взаимозависимости между этими показателями.

Как сообщалось ранее, 29 июля

НКРЭКУ установила новое значение прайс-кэпа в ночные часы на РДН и ВДР в ОЕС Украны, он был увеличен на 28,1% - до 1228,94 грн/МВт-час. Данное решение было принято на период 7 дней (до 6 августа). Уже 6 августа регулятор продлил срок действия нового прайс-кэпа на период карантина и месяца после него.