Glencore передумала закрывать медный комбинат в Австралии

Glencore передумала закрывать медный комбинат в Австралии

Транснациональная горнодобывающая корпорация Glencore приняла решение о продлении срока эксплуатации медеплавильного комбината Mount Isa в австралийском штате Квинсленд после 2022 г.

Мощность данного предприятия составляет до 300 тыс. т катодной меди в год. Кроме того, компания получала на нем листовую медь. Но из-за высоких затрат Glencore рассматривала возможность закрытия комбината.

Теперь компания заявляет, что вложит более 500 млн австр. долл. (357 млн долл.) в модернизацию оборудования и продления срока его эксплуатации. Это стало возможным благодаря выделению гранта от администрации штата Квинсленд.

По словам представителей Glencore, эта выплата частично покроет издержки компании от сохранения этого актива. Из-за высоких фиксированных затрат международная конкурентоспособность Mount Isa оставляет желать много лучшего.

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