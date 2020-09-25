Glencore передумала закрывать медный комбинат в Австралии

Транснациональная горнодобывающая корпорация Glencore приняла решение о продлении срока эксплуатации медеплавильного комбината Mount Isa в австралийском штате Квинсленд после 2022 г.



Мощность данного предприятия составляет до 300 тыс. т катодной меди в год. Кроме того, компания получала на нем листовую медь. Но из-за высоких затрат Glencore рассматривала возможность закрытия комбината.



Теперь компания заявляет, что вложит более 500 млн австр. долл. (357 млн долл.) в модернизацию оборудования и продления срока его эксплуатации. Это стало возможным благодаря выделению гранта от администрации штата Квинсленд.



По словам представителей Glencore, эта выплата частично покроет издержки компании от сохранения этого актива. Из-за высоких фиксированных затрат международная конкурентоспособность Mount Isa оставляет желать много лучшего.



