Германия потратит 2 млн евро на водородные автобусы

Германия потратит 2 млн евро на водородные автобусы

Министерство транспорта Германии выделило 1,23 млн евро компании Stardtwerke Wuppertal (WSW mobil GmbH) для приобретения автобусов на водородных топливных элементах. Еще 1,08 млн евро потратят на систему аккумулирования водорода для заправочных станций. Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на FluelCellsWorks.

Автобусы будут оснащены водородными топливными элементами и работать от электродвигателя. Stardtwerke будет генерировать необходимое количество водородного топлива на собственных заводах по переработке отходов.

Немецкие специалисты называют водородные технологии "идеальными для использования в сфере местного общественного транспорта". Однако такие проекты пока не является экономически выгодным и были бы невозможны без государственного финансирования.

Отметим, что о намерении использовать автобусы с водородными топливными элементами для пассажирских перевозок в прошлом году заявляла и компания FlixBus. В июне 2019 она вышла на украинский рынок. Проект будут реализовывать совместно с немецкой компанией Freudenberg.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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