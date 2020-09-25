Заместитель министра цифровой трансформации объяснил, за счет чего украинский IT-сектор удвоится к 2025 году

Проект Дія Сity авторства Министерства цифровой трансформации, являющий собой специальный правовой режим для креативной экономики, позволит к 2025 году удвоить украинский IT-сектор. Таким образом Дія Сity станет базисом для создания в Украине экономики знаний.

Такое мнение в авторском материале на "ЛIГА.net" выразил замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

“IT-отрасль, несмотря на определенные стереотипы, - это не про развлекательные приложения и компьютерные игры. Хотя это и важная часть сектора.

Сейчас цифровые технологии являются фундаментом в обеспечении экономической и социальной безопасности стран, обороноспособности государств. К тому же IT-сектор является ключевой системой экономики знаний.

Поддерживая его, государство получает колоссальные перспективы развития образования, медицины, финансовых услуг. Вокруг высокотехнологичных кластеров рынок выстраивает полноценную экосистему услуг с высокой добавленной стоимостью, востребованных и внутри, и вовне страны. Дія City может стать фундаментом такой экосистемы, точкой системного развития украинской экономики знаний”, - отметил Борняков.

Предполагается, что для резидентов Дія Сity будут применены налоговые стимулы - налог на выведенный капитал по ставке 10%, НДФЛ на уровне 5% и уплата ЕСВ с минимальной заработной платы. Кроме того, предлагается изменение процессуальных действий для резидентов Дія City, чтобы исключить необоснованные обыски, изъятие техники и документации.

По мнению Борнякова, благодаря Дія Сity украинский IT-сектор повысит свою конкурентоспособность, что позволит увеличить занятость в отрасли и объем валютной выручки.

“Главным результатом создания Дія City станет конкурентоспособный и востребованный продукт украинской цифровой экономики. Наши предложения приближают условия ведения IT-бизнеса к наиболее развитым мировым моделям. Эти и другие меры внедрили Франция, Великобритания, Ирландия и другие страны, на чьи успехи креативных индустрий точно следует ориентироваться.

Мы надеемся, что благодаря Дія City рабочие места в отрасли возрастут до 450 тыс. работников в 2025 году. А с 2020 по 2025 годы мы ожидаем практически удвоение IT-отрасли в Украине с $6 млрд до $11,8 млрд”, - указал замминистра цифровой трансформации.