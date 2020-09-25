В Одессе пытались незаконно продать военный городок

Министерство обороны остановило продажу военного городка в Одессе, который незаконно зарегистрировали и выставили на продажу как арестованное имущество.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"По обращению ведомства удалось приостановить торги недвижимым имуществом одной из воинских частей в городе Одесса общей площадью 13 350,70 м2 и обжаловать действия государственного регистратора, который зарегистрировал указанное имущество на физическое лицо", - говорится в сообщении.

31 октября 2019 года гражданка зарегистрировала право собственности на объект недвижимого имущества в Одессе, расположенный в освободившемся с 2007 года военном городке №210.

25 июня 2020 года частный исполнитель исполнительного округа Одесской области вынес постановление об аресте имущества должника - указанного физического лица. В дальнейшем недвижимое имущество было незаконно выставлено на продажу через ГП "Система электронных торгов арестованным имуществом".

1 сентября главное управление имущества и ресурсов Минобороны обратилось с ходатайством в Государственное бюро расследований. По решению Заводского районного суда г. Николаев от 3 сентября торги были остановлены с 8 сентября 2020 года.

По данному факту военной прокуратурой Одесского гарнизона внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 425 УК Украины и по ч. 4 ст. 190 УК Украины. В настоящее время Миниобороны организована работа по обжалованию в судебном порядке нарушенных интересов государства в лице Минобороны и обжалованию действий государственного регистратора.

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