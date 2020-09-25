Visa работает над платежной оффлайн-системой на базе криптовалют

Visa рассматривает возможность создания платежной оффлайн-системы на базе цифровой валюты. Об этом заявил в интервью Forbes глава криптовалютного подразделения компании Кай Шеффилд.

Фото: news.crypto.pro

Что анонсировал Шеффилд

По словам Шеффилда, Visa активно вовлечена в процесс подготовки цифровых валют центральных банков. В компании подчеркнули, что центробанки при запуске собственной криптовалюты сталкиваются с теми же факторами, что и частные компании при разработке токенизированных стейблкоинов.

Старший вице-президент и глобальный глава по финтеху Visa Терри Анджелос добавил, что к настоящему моменту в сеть Visa добавлено около 25 криптокомпаний на разных стадиях развития.

Большинство клиентов платежной системы специализируются на цифровых версиях фиатных валютах, а не на отдельных криптовалютах. Например, Coinbase и Circle, которые являются эмитентом стейблкоина USDC.

Предыстория

В мае 2020 года Visa подала патентную заявку на «цифровую фиатную валюту», которая будет обладать преимуществами криптовалют, но при этом выпускаться «централизованным органом».

Летом прошлого года Visa запустила платежный сервис на базе блокчейна для корпоративных клиентов, который впервые был анонсирован в октябре 2016 года.

Цифровая валюта становится популярной

54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.

32% пока не изучали вопрос.

Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.

Ранее «Минфин» писал, что цифровую иену в середине лета начал тестировать центробанк Японии.

НБУ работает над цифровой гривной

Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — э-гривну.

В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простир».

В обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны — чуть больше 5000 грн. Вся эмиссия э-гривны вошла в оборот наличных денег вне банков.

По прогнозам регулятора, уже через 5-7 лет около 20% всех гривен в обращении будут полностью цифровыми.