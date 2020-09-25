Объем инвестиций в климатические стартапы растет в 5 раз быстрее венчурных

Инвестиции в климатические технологии росли быстрее, чем общие венчурные инвестиции в целом за период с 2013-го по 2019 год, пишет TechCrunch со ссылкой на аналитический доклад PwC.

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Почему такая скорость

Главная причина такого стремительного роста — потребность климатических технологий на рынке, отмечают эксперты. Компании заинтересованы в решениях, которые помогут им достичь углеродно-нейтральных или даже углеродно-отрицательных показателей при меньших затратах.

И хотя климатические технологии все еще находятся на начальном этапе своего развития с точки зрения общего рынка (они составляли лишь 6% от общего инвесткапитала в 2019 году), растет отрасль быстрее других. Речь идет о $60 млрд привлеченных на ранних стадиях денежных средств.

Объем привлеченных в климатические стартапы средств увеличился с $ 418 млн в 2013 году до $ 16,3 млрд в 2019 году.

Согласно отчету PwC, это примерно втрое превышает темпы роста венчурных инвестиций в искусственный интеллект.

Куда направлены инвестиции

Почти половина привлеченных сегментом денежных средств приходится на рынок США и Канады ($29 млрд). Китайские климатические стартапы привлекли $20 млрд, европейские — $7 млрд. Большая часть инвестиций в США и Китае направлена ??на климатические решения в области мобильности и транспорта.

Напомним

Американский стартап Cloud Paper, который производит туалетную бумагу из бамбука, привлек $3 млн от венчурного фонда Greycroft Partners, а также Марка Кьюбана, Эштона Кучера, Роберта Дауни-младшего и других публичных людей.