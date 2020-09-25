Украина обвалила производство грузовых вагонов на 74%

Украина обвалила производство грузовых вагонов на 74%

Производство грузовых вагонов и платформ в Украине в январе-августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилось на 73,7%, до 2089 единиц, свидетельствуют данные Государственной службы статистки.

По итогам августа этого года на украинских предприятиях выпустили 243 грузовых вагона и платформы. Это на 70,3% меньше по сравнению с августом минувшего года.

Украина в январе-июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократила производство грузовых вагонов и платформ на 74,1%, до 1846 единиц.

МинПром по материалам uaprom.info

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