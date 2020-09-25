В Киеве на гарячем задержали банду скиммеров

23 сентября в Киеве во время спецоперации киберполиции и Службы безопасности Приватбанка задержали четырех участников банды скиммеров, которые воровали данные карточек клиентов украинских банков с помощью установки на банкоматы скимминговых устройств. Об этом говорится в сообщении банка.

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Что известно

Подозреваемым инкриминируется мошенничество (сообщено о подозрении), незаконное использование специальных технических средств для получения информации, несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи.

Кроме того, незаконные действия с платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих банковскую тайну, совершенные организованной группой.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Мошенничество растет

В январе-июне 2020 году количество мошеннических операций с картами выросло в 1,4 раза (до 47,5 тыс. штук), а их общий объем — на 10% (до 86,4 млн грн).

Динамика не самая страшная, ведь доля мошеннических операций не достигает даже 1% общей суммы транзакций (составляет 0,0048%).

Обычно в течение года правоохранители арестовывают по 3-4 банды карточных мошенников. Например, этим летом уже был скандал в Одессе, а на прошлой неделе СБУ закрыла call-центр в Мелитополе, в котором работало 54 оператора-мошенника. Они расспрашивали у владельцев карт информацию об их счетах.

Тема эпидемии активно эксплуатируется мошенниками. Они придумали более десятка незаконных способов выуживания денег с карточных счетов людей. Как с помощью обзвона и рассылки сообщений в разные мессенджеры, так и на сайтах, посвященных теме covid-19. Раньше «Минфин» уже писал подробно о таких коронавирусных ловушках.

Напомним

НБУ разрабатывает проект изменений в статью 200 Уголовного кодекса. Согласно документу, за мошенничество с пластиковыми картами предлагают ввести наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и более.