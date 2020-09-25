Австралия и Бразилия резко понизили поставки руды

Австралия и Бразилия резко понизили поставки руды

Как сообщает MySteel.com, общий объем железной руды, отправленной в мировые пункты назначения из 19 портов и 16 горнодобывающих компаний в Австралии и Бразилии, резко снизился за 14-20 сентября после недельного роста, упав на 8,8% или 2,3 млн тонн за неделю, до 24 млн тонн, при этом в обеих странах отмечается снижение, согласно еженедельным данным Mysteel.

За отчетный период отгрузки австралийской железной руды из десяти портов по всему миру снизились на 585 тыс. тонн, или 3,2% за неделю, до 17,6 млн тонн, а Бразилия отгрузила 6,4 млн тонн железной руды из девяти портов по всему миру, что дало снижение на 1,73 млн тонн.

МинПром по материалам МеталлТорг

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологииГреческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии
Из-за коронавируса индийская компания продает рудник на ТасманииИз-за коронавируса индийская компания продает рудник на Тасмании
Возобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефтьВозобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефть
Владельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищенииВладельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищении
Суд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газаСуд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газа
Блок рекламы


Похожие новости
Бразилия установила ставку пошлины для украинских трубБразилия установила ставку пошлины для украинских труб
В мире растет интерес инвесторов к добыче железной руды — BloombergВ мире растет интерес инвесторов к добыче железной руды — Bloomberg
Украина рекордно нарастила поставки арматуры в РоSSиюУкраина рекордно нарастила поставки арматуры в РоSSию
Оператор ГТС Украины возобновит поставки газа из СловакииОператор ГТС Украины возобновит поставки газа из Словакии
Бразилия хочет выпускать больше никеля для аккумуляторов электромобилейБразилия хочет выпускать больше никеля для аккумуляторов электромобилей
Австралия может потерять производство алюминияАвстралия может потерять производство алюминия
Украинские металлурги сократили поставки на экспортУкраинские металлурги сократили поставки на экспорт
Бразильский экспорт железной руды превысил уровень до пандемииБразильский экспорт железной руды превысил уровень до пандемии
Американские производители СПГ снизили поставки в ЕвропуАмериканские производители СПГ снизили поставки в Европу
Поставки автогаза в Украину резко упалиПоставки автогаза в Украину резко упали
Последние новости
Подгружаем последние новости