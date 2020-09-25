НБУ утвердил Наумова, но банком все еще руководит Пышный

Андрей Пышный остается действующим председателем правления Ощадбанка до момента назначения наблюдательным советом Сергея Наумова председателем правления. Об этом сообщили в пресс служба банка.

НБУ утвердил Наумова, но банком все еще руководит Пышный
Фото: ua.news

Разъяснение банка

В Ощаде отметили, что согласно сообщению НБУ регулятор согласовал Сергея Наумова в качестве кандидата на должность председателя правления Ощада до назначения его на должность.

Андрей Пышный остается действующим председателем правления Ощадбанка до момента назначения наблюдательным советом Сергея Наумова председателем правления.

О назначении Наумова будет сообщено отдельно.

Предыстория

Национальный банк Украины 22 сентября 2020 согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного Ощадбанка. Решение принято по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного правлением НБУ.

В марте 2020 года был объявлен конкурс на председателя правления Ощадбанка, но в начале мая его отменили и объявили новый.

Глава Ощадбанка Андрей Пышный решил не участвовать в конкурсе. В финал вышли пять кандидатов: Геннадий Хелемский — руководитель одного из департаментов Укргазбанка, Галина Пахачук — заместитель председателя Приватбанка, Сергей Наумов, председатель правления Пиреус Банка, Антон Тютюн — заместитель председателя Ощадбанка, Сергей Магдич — заместитель ПУМБа.

18 июня стало известно, что в конкурсе на председателя правления Ощадбанка победил действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.

24 июня первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Нацбанк приветствует завершение конкурса на должность нового главы Ощадбанка и считает его состоявшимся.

Позже Печерский суд заблокировал назначение Сергея Наумова председателем правления государственного Ощадбанка по иску одного из участников конкурса Геннадия Хелемского.

15 сентября Печерский суд отменил свой вердикт о приостановлении решения наблюдательного совета Ощадбанка о признании Сергея Наумова победителем конкурса на должность председателя правления банка.

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