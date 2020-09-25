“Укроборонпром” разоблачил нелегальную добычу песка на своем же заводе “Буревестник” в Киеве (фото)

&ldquo;Укроборонпром&rdquo; разоблачил нелегальную добычу песка на своем же заводе &ldquo;Буревестник&rdquo; в Киеве (фото)

Сотрудники внутренней безопасности государственного концерна "Укроборонпром" разоблачили и задокументировали нелегальную добычу песка на территории государственного предприятия "Киевский государственный завод" Буревестник", который входит в состав концерна.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГК “Укроборонпром”.

Как сообщается, в начале сентября в концерне получили информацию о существовании на территории недействующего киевского завода "Буревестник" подозрительной активности – плотного движения специальной техники. Первичная проверка установила, что на территории завода, который с 2015 года фактически остановил любую производственную деятельность, неизвестные лица незаконно организовали добычу и продажу песка.

"Мы зафиксировали, что на территории предприятия работает множество техники: экскаватор, бульдозер, два грузовых автомобиля, которые периодически беспрепятственно въезжали-выезжали за ворота предприятия. Завод не работает почти 6 лет, у предприятия нет необходимости в использовании такого количества техники", – рассказал заместитель генерального директора по безопасности ГК “Укроборонпром” Константин Бушуев. 

По его словам, служба безопасности концерна в течение нескольких дней документировала то, что происходит на заводе. 

“Оказалось, что прямо на территории завода вырыли карьер, из которого добывают и в дальнейшем продают "на сторону" песок. И это происходит почти в промышленных масштабах! Предполагаем, что без участия должностных лиц предприятия организовать незаконную добычу и схему сбыта было бы невозможно", – считают в “Укроборонпроме”.

Сообщается, что отработанные нелегальные карьеры дельцы маскировали мусором с уже отработанных недр. "Серая" добыча, по данным сотрудников безопасности концерна, занимает значительную часть заброшенных площадей завода "Буревестник". Однако, точно это должна установить отдельная экспертиза. Для установления реального объема добытого песка и размера потенциальных убытков “Укроборонпром” привлек профильное предприятие по оказанию инженерно-геодезических услуг.

21 сентября представители ГК "Укроборонпром" вызвали на место незаконной добычи полицию. При участии квалифицированных специалистов-геодезистов полиция засвидетельствовала под протокол факт незаконного снятия поверхностного слоя земель на значительной территории предприятия и добычи песка, а также были задержаны транспортные средства, привлеченные к незаконным земельным работам. Представители концерна подали в полицию обращение о совершении уголовного преступления.

22 сентября на основании обращения “Укроборонпрома” Дарницким управлением полиции Главного управления Нацполиции в Киеве зарегистрировано уголовное производство №12020100020004284 по ч. 2. ст. 239-1 УК Украины: незаконное завладение грунтовым покровом (поверхностным слоем) земель и начато досудебное расследование.

Также, с целью предотвращения и пресечения противоправных действий на заводе Укроборонпром” начал проверку отдельных аспектов деятельности “Буревестника”.

Напомним, в мае 2020 года депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко (фракция ВО “Свобода”) обратил внимание Киевского городского головы Виталия Кличко на факт незаконного использования ЧАО “Мостострой” и ООО “Мостострой-Транс” земельного участка по ул. Промышленной в Голосеевском районе. Депутат заявляет, что, несмотря на решение Киевсовета о расторжении договора аренды указанного земельного участка с ЧАО “Мостострой”, компания на протяжении вот уже полутора лет продолжает добывать там песок.

Фото: пресс-служба ГК “Укроборонпром”.

&ldquo;Укроборонпром&rdquo; разоблачил нелегальную добычу песка на своем же заводе &ldquo;Буревестник&rdquo; в Киеве (фото)
&ldquo;Укроборонпром&rdquo; разоблачил нелегальную добычу песка на своем же заводе &ldquo;Буревестник&rdquo; в Киеве (фото)
&ldquo;Укроборонпром&rdquo; разоблачил нелегальную добычу песка на своем же заводе &ldquo;Буревестник&rdquo; в Киеве (фото)
&ldquo;Укроборонпром&rdquo; разоблачил нелегальную добычу песка на своем же заводе &ldquo;Буревестник&rdquo; в Киеве (фото)

Игорь Бровко, КиевВласть

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