Госпродпотребслужба в августе помогла потребителям вернуть 96 тысяч гривен за некачественные товары

Госпродпотребслужба в августе помогла потребителям вернуть 96 тысяч гривен за некачественные товары

Потребители Киева в августе смогли вернуть за товар ненадлежащего качества почти 100 тысяч гривен. К ответственности за нарушение прав потребителей при этом были привлечены 15 столичных субъектов хозяйствования на сумму 128 тыс. гривен. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

“Заявителям, которые обратились за защитой прав потребителя в ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве за товары ненадлежащего качества возвращены средства в размере 96 157,49 гривен, – сказано в сообщении.

Уточняется, что наибольшее количество жалоб за этот период касалось низкого качества бытовой техники, мобильных телефонов, другой электронной аппаратуры, обуви, как при приобретении offline, так и через Интернет.

Причины обращения потребителей в ГУ Госпродпотребслужбы в августе были такими:

ненадлежащее качество непродовольственных товаров и требование возврата средств по ним;

возврат средств за товары, которые не удовлетворили по размеру, фасону, цвету, как такие, которые не были в использовании, не могут быть использованы по назначению и требование возврата средств по ним;

невыдача расчетного документа, подтверждающего совершение сделки или отсутствие терминала, что необходимо для расчета платежной картой;

несоответствие ценников на товар фактически установленным ценам;

отсутствие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о товаре;

отсутствие документов, удостоверяющих качество и безопасность продукции;

реализация продукции без документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

В августе предпринимателями было уплачено в госбюджет 157 тыс. гривен, в том числе по постановлениям, наложенных в июле.

Напомним, сотрудники Госпродпотребслужбы ночью, 20 августа, закрыли заведения общественного питания “Паштет” и “Turkish House” на столичном Крещатике за несоблюдение санитарно-противоэпидемических норм.

Фото: фейсбук ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве


Александр Кравченко, КиевВласть

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