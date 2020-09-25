Кабмин создал регулятора на рынке азартных игр и лотерей

Кабинет министров Украины принял решение о создании Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и Положении нового органа. Соответствующее постановление правительство приняло на внеочередном заседании 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Что известно о создании регулятора

Для разработки подзаконных нормативно-правовых актов, необходимых для запуска Комиссии, была создана рабочая группа, которую возглавил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Создание регулятора является одним из требований закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», который вступил в силу 13 августа 2020.

Обязанности комиссии

Комиссия будет осуществлять лицензирование, мониторинг и контроль деятельности участников рынка.

Деятельность комиссии позволит:

легализовать рынок азартных игр и создать прозрачные понятные условия для ведения бизнеса в этой сфере;

ограничить посещение игорных заведений лудоманам и запретить им участие в азартных играх;

получать дополнительные существенные поступления средств в государственный бюджет от продажи лицензий и осуществления деятельности в сфере азартных игр и лотерей.

Запустить работу Комиссии правительство планирует в ноябре этого года.

Предыстория

11 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации азартных игр. Ранее некоторые депутаты высказывали предположение, что в действующем виде закон будет ветирован президентом и отправлен на дополнительное рассмотрение.