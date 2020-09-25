В РоSSии хотят построить еще 6-7 атомных энергоблоков

В России хотят построить еще 6-7 атомных энергоблоков

"Росатом" рассматривает возможность строительства 6-7 новых энергоблоков атомных электростанций (АЭС) в РоSSии для увеличения доли выработки АЭС в энергобалансе страны до 25%. Об этом заявил в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с работниками атомной отрасли первый заместитель генерального директора "Росатома" Иван Каменских.

По его словам, госкорпорация начала проработку этого вопроса с Минэнерго РФ.

сть задача, которую вы поставили, с 20-процентной доли атомной энергетики в общем энергобалансе довести до 25%. Это серьезная задача. Мы провели оценку: с учётом того, что мы будем выводить из эксплуатации РБМК (старые наши реакторы), чтобы восполнить и дойти до 25%, нам придётся построить от шести до семи блоков. Мы сейчас начинаем проработку с Минэнерго этого вопроса", - отметил И.Каменских.

В настоящее время в РоSSии работают 11 атомных электростанций. В общей сложности в эксплуатации находятся 38 энергоблоков суммарной установленной мощностью порядка 30,3 ГВт: Доля выработки электроэнергии атомными станциями в РоSSии составляет порядка 19%.

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