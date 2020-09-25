"Кривбассжелезрудком" остановил работу из-за забастовки шахтеров

Администрация Криворожского железорудного комбината заявила о вынужденной остановке производства и призвала шахтеров, бастующих уже 22-е сутки, подняться на поверхность для проведения переговоров.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Администрация уверяет, что с самого начала акции протеста, объявленной на шахтах "Родина", "Октябрьская", "Гвардейская" и "Терновская", руководство ПАО "Кривбассжелезрудком" принимало все возможные меры для разрешения ситуации, "несмотря на то, что требования шахтеров были заведомо невыполнимыми".

"Сообщаем работникам предприятия и профсоюзам о сокращении штата в связи с вынужденной остановкой производства... Администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" не отказывается от дальнейших переговоров с протестующими, но исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность", - говорится в сообщении.

Также в администрации комбината предупреждают, что в нынешних условиях оставаться в шахтах опасно для жизни и здоровья.

"Несмотря на все принятые руководством предприятия меры, часть работников ПАО "Кривбассжелезрудком" все еще остается под землей. Администрация комбината инициировала переговоры с работниками, которые остаются в шахтах, но они отказываются подняться на поверхность для проведения переговоров", - отметили в компании.

Поэтому администрация обратилась в правоохранительные органы с просьбой принудительно прекратить нарушения законодательства, блокирующие производственный процесс и имущество предприятия.

Напомним, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. По состоянию на утро 8 сентября в подземном протесте участвовали 393 работника шахт Криворожского железорудного комбината. На 18-й день протеста под землей оставалось 154 горняка. 21 сентября в забастовке участвовали 149 работников.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главе Днепропетровской ОГА инициировать диалог между работниками и руководством Криворожского железорудного комбината. Также Государственная служба Украины по вопросам труда по поручению правительства проверит публичное акционерное общество "Криворожский железорудный комбинат".

Позже стало известно, что шахтеры поднялись на поверхность для проведения переговоров с руководством. Работники озвучили свои требования - повышение заработной платы на 30%. Однако не получили положительного ответа от руководства. Переговоры длились 5 минут, после чего горняки вернулись в шахту.

Публичное акционерное общество "Криворожский железнодорожный комбинат" - крупнейшее предприятие в Украине по добыче руды под землей, одно из крупнейших предприятий Кривого Рога. КЖРК обеспечивает годовую добычу более 6 млн тонн железорудного сырья. Его доля на отечественном рынке аглоруды составляет более 40%.

99,88% акций КЖРК принадлежат компании Starmill Limited. Предприятием на партнерских началах руководят группа "Метинвест" Рината Ахметова и группа "Приват" Игоря Коломойского.