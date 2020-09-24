Работа через систему Прозорро позволила Укроборонпрому найти 4,5 тыс. поставщиков

Работа через систему Прозорро позволила Укроборонпрому найти 4,5 тыс. поставщиков

В начале 2020 года предприятия "Укроборонпрома" добровольно перешли на систему Прозорро. Это открыло рынок закупок концерна для 4,5 тыс. поставщиков.
Как передает Укринформ, об этом рассказала директор по закупкам ГК "Укроборонпром" Надежда Бигун, сообщает пресс-служба концерна.

"Годами закупки в сфере обороны были закрытыми и засекреченными. Впрочем, когда мы посмотрели, что именно покупают предприятия концерна, поняли, что в большинстве позиций нет никакой тайны. А переход на систему Прозорро вообще позволит покупать эти товары, а также работы и услуги, еще дешевле и без коррупции. Мы покупаем абсолютно все: производственное оборудование, смазочное масло и охлаждающие жидкости, электроэнергию и газ, офисную и компьютерную технику и т. п. То, что не представляет военной тайны, может и должно закупаться прозрачно и открыто. Именно это мы и сделали", - сообщила Н.Бигун.

По словам топ-менеджера, до 1 января 2020 года 70% закупок предприятий концерна проходили закрыто на одной из площадок, в которых могли принимать участие только зарегистрированные на ней поставщики. Остальные 30% закупок предприятий "Укроборонпрома" вообще были в "тени" - их не было даже на упомянутой площадке.

По информации Н.Бигун, в ГК "Укроборонпром" входят 137 предприятий, около 60 из них ведут активную производственную деятельность. В 2019-м эти предприятия осуществили закупки на 4 миллиарда гривень, за 8 месяцев текущего года - на 5,6 млрд грн. Если в прошлом году в закупках предприятий Концерна смог принять участие ограниченный круг поставщиков, то в этом году на открытые торги приходят все желающие.

"За счет конкуренции предприятиям "Укроборонпрома" удалось сэкономить более полумиллиарда гривень (520 млн) с начала года", - отметила Н.Бигун.

В пресс-службе также сообщили, что к открытому онлайн-обсуждению закупок "Укроборонпрома" присоединилось около сотни поставщиков. В связи с большим интересом и с целью более эффективного обмена мнениями с участниками Концерн проведет дополнительное мероприятие для бизнеса уже в этот четверг, 24 сентября.

МинПром по материалам Укринформ

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