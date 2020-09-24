Укрпочта, Приватбанк и Ощадбанк будут продавать населению газ - Нафтогаз

"Нафтогаз" планирует продавать газ через отделения "Укрпочты", ПриватБанка и Ощадбанка. Об этом сообщила директор по взаимодействию с органами государственной власти НАК "Нафтогаз" Алена Осмоловская, отметив, что неофициальные переговоры по этому вопросу уже начались.

Будущая сеть "Нафтогаза" будет похожа на сеть супермаркетов, в которых газ будет продаваться как "молоко", отметила Осмоловская.

"Это дистрибуционная сеть. Вы можете, если, например, вырабатываете молоко, открыть свой магазинчик, где продаете только фермерское молоко, а можете это молоко поставлять в те же сети супермаркетов, например. В нашем случае это выбор между открытием собственных магазинчиков или подписанием большого контракта с сетью супермаркетов по всей стране и ставить на полочку нашу "бутылку с молоком", - рассказала представительница "Нафтогаза".

В компании хотят сделать так, чтобы покупать газ можно было как напрямую у "Нафтогаза", так и через государственные банки и "Укрпочту", которые имеют самые разветвленные сети отделений по стране.

"Мы считаем, что нет необходимости вкладывать большие средства, тем более сейчас, в кризис, отвлекать средства на открытие отдельных сервисных центров. Уже есть несколько компаний, у которых есть большая розничная сеть, где они общаются с клиентами. Они просто могут расширить перечень своих услуг также на газ", – отмечает Осмоловская.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" просчитался в подсчетах количества необходимого газа в предыдущем сезоне, из-за чего украинцам этой зимой придется покупать газ дороже.