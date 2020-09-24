ArcelorMittal перезапускает мощности в Бразилии

Корпорация ArcelorMittal сообщила, что в середине октября возобновит работу доменной печи № 3 на металлургическом комбинате Tubarao в Бразилии . Она была остановлена в марте текущего года вследствие неблагоприятной рыночной конъюнктуры после начала эпидемии коронавируса.



Как заявила компания, оценивать дальнейшее развитие событий и рассчитывать на устойчивый рост покупательской активности еще слишком рано. Но возвращение в строй доменной печи позволит повысить оперативную гибкость.



На комбинате Tubarao действуют три доменные печи совокупной мощностью почти 7 млн т в год. Две из них были остановлены. При этом печь № 2 производительностью 1,2 млн. т в год возобновила выплавку чугуна в июле.



Доменная печь № 3 может производить до 2,8 млн т металла в год. Но, как сообщает ArcelorMittal Brazil, все три печи будут пока что функционировать с неполной загрузкой. Ее уровень будет увеличиваться по мере восстановления спроса.



Между тем в Италии на комбинате ArcelorMittal Italia (бывший Ilva) вспыхнул новый конфликт, вызванный заявлением компании о намерении вывести из эксплуатации стан холодной прокатки, линию травления и линию цинкования № 1, а также сократить загрузку ряда других агрегатов.



