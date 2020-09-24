Суды отменили штраф, который Нацбанк наложил на банк Порошенко

Верховный Суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева и Шестого апелляционного админсуда об отмене решения Нацбанка о наложении штрафа на Международный инвестиционный банк. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Как отмечает регулятор, средства, МИБ уплатил в качестве штрафа, НБУ вернул ему в добровольном порядке.

Как отмечает Нацбанк, эту информацию он обнародовал в соответствии со статьей 68 Закона Украины «О Национальном банке Украины», а также информирует общественность об основаниях принятия решения по МИБ.

Предыстория

В феврале 2018 НБУ принял решение о наложении штрафа на МИБ в размере 2,02 млн грн.

Основанием для такого решения было установление Нацбанком факта совершения АО «МИБ» рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также непредоставление банком на запрос инспекционной группы НБУ как субъекта государственного финансового мониторинга документов.

В ноябре 2018 года журналисты программы Схемы выпустили расследование, в котором утверждалось, что почти 2 млрд грн по депозитам подставных лиц в банке ВБР Януковича, были выведены через банк МИБ пятого президента Петра Порошенко.