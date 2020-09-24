Суды отменили штраф, который Нацбанк наложил на банк Порошенко

Верховный Суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева и Шестого апелляционного админсуда об отмене решения Нацбанка о наложении штрафа на Международный инвестиционный банк. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Суды отменили штраф, который Нацбанк наложил на банк Порошенко
Фото: censor.net

Как отмечает регулятор, средства, МИБ уплатил в качестве штрафа, НБУ вернул ему в добровольном порядке.

Как отмечает Нацбанк, эту информацию он обнародовал в соответствии со статьей 68 Закона Украины «О Национальном банке Украины», а также информирует общественность об основаниях принятия решения по МИБ.

Предыстория

  • В феврале 2018 НБУ принял решение о наложении штрафа на МИБ в размере 2,02 млн грн.

  • Основанием для такого решения было установление Нацбанком факта совершения АО «МИБ» рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также непредоставление банком на запрос инспекционной группы НБУ как субъекта государственного финансового мониторинга документов.

  • В ноябре 2018 года журналисты программы Схемы выпустили расследование, в котором утверждалось, что почти 2 млрд грн по депозитам подставных лиц в банке ВБР Януковича, были выведены через банк МИБ пятого президента Петра Порошенко.

  • Деньги в банке Януковича были арестованы после евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский райсуд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объяснив это «отсутствием оснований для продолжения ареста».

  • В банке Порошенко тогда заявили, что действовали в рамках закона, позволив бывшим сотрудникам ВБР открыть счета.

  • В ноябре 2019-го пакет акций Порошенко в Международном инвестиционном банке перешли к его сыну Алексею.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за коронавируса индийская компания продает рудник на ТасманииИз-за коронавируса индийская компания продает рудник на Тасмании
Возобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефтьВозобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефть
Panasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллектаPanasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллекта
Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологииГреческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии
Суд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газаСуд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газа
Блок рекламы


Похожие новости
В сентябре госбанки расстанутся с «плохими кредитами» на 25 миллиардов — ШевченкоВ сентябре госбанки расстанутся с «плохими кредитами» на 25 миллиардов — Шевченко
Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 миллиардовКабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 миллиардов
Прибыль банков Украины в августе сократилась в 1,8 разаПрибыль банков Украины в августе сократилась в 1,8 раза
Фонд гарантирования продал активы 6 банков-банкротов на 79,74 миллионаФонд гарантирования продал активы 6 банков-банкротов на 79,74 миллиона
Украинцы за месяц занесли в банки 1,1 миллиарда (инфографика)Украинцы за месяц занесли в банки 1,1 миллиарда (инфографика)
НБУ дал добро. Сергей Наумов утвержден главой ОщадбанкаНБУ дал добро. Сергей Наумов утвержден главой Ощадбанка
Нацбанк будет вводить временные администрации в небанковские финучрежденияНацбанк будет вводить временные администрации в небанковские финучреждения
Завод Мечела оштрафован на 2 млн долл за сброс отходов в рекуЗавод Мечела оштрафован на 2 млн долл за сброс отходов в реку
Нацбанк согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность главы правления ОщадбанкаНацбанк согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность главы правления Ощадбанка
Суд обязал НБУ выплатить 129 миллионов экс-владельцам Радикал БанкаСуд обязал НБУ выплатить 129 миллионов экс-владельцам Радикал Банка
Последние новости
Подгружаем последние новости