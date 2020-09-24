Суды отменили штраф, который Нацбанк наложил на банк Порошенко
Верховный Суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева и Шестого апелляционного админсуда об отмене решения Нацбанка о наложении штрафа на Международный инвестиционный банк. Об этом
Как отмечает регулятор, средства, МИБ уплатил в качестве штрафа, НБУ вернул ему в добровольном порядке.
Как отмечает Нацбанк, эту информацию он обнародовал в соответствии со статьей 68 Закона Украины «О Национальном банке Украины», а также информирует общественность об основаниях принятия решения по МИБ.
Предыстория
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В феврале 2018 НБУ принял решение о наложении штрафа на МИБ в размере 2,02 млн грн.
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Основанием для такого решения было установление Нацбанком факта совершения АО «МИБ» рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также непредоставление банком на запрос инспекционной группы НБУ как субъекта государственного финансового мониторинга документов.
- В ноябре 2018 года журналисты программы Схемы выпустили расследование, в котором утверждалось, что почти 2 млрд грн по депозитам подставных лиц в банке ВБР Януковича, были выведены через банк МИБ пятого президента Петра Порошенко.
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Деньги в банке Януковича были арестованы после евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский райсуд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объяснив это «отсутствием оснований для продолжения ареста».
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В банке Порошенко тогда заявили, что действовали в рамках закона, позволив бывшим сотрудникам ВБР открыть счета.
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В ноябре 2019-го пакет акций Порошенко в Международном инвестиционном банке перешли к его сыну Алексею.