Американские металлурги наращивают загрузку мощностей

Американские металлурги наращивают загрузку мощностей

Американское производство стали за неделю, окончанием на 19 сентября 2020 г., составило 1,446 млн тонн, а производственные мощности работали на 64.5% загрузки, сообщает American Iron and Steel Institute (AISI).

Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составило 1,801 млн тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 77.4%.

Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 19.7% к прошлому году и на 0.9% к предыдущей неделе (1,459 млн тонн, 65.1%).



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