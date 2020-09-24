Американские металлурги наращивают загрузку мощностей

Американское производство стали за неделю, окончанием на 19 сентября 2020 г., составило 1,446 млн тонн, а производственные мощности работали на 64.5% загрузки, сообщает American Iron and Steel Institute (AISI).



Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составило 1,801 млн тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 77.4%.



Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 19.7% к прошлому году и на 0.9% к предыдущей неделе (1,459 млн тонн, 65.1%).

