Из-за коронавируса трудовые доходы в мире упали на 10,7%

За первые три квартала доходы от трудовой деятельности по всему миру снизились в сравнении с 2019 годом на 10,7%, что соответствует $3,5 трлн, или 5,5% мирового ВВП . Такие данные в среду опубликовала действующая при ООН Международная организация труда (МОТ).



В случае стран с низкими и средними доходами снижение составило 15,1%, а среди регионов самым сильным оказалось снижение в Северной и Южной Америке — на 12,1%.



По подсчетам МОТ, из-за вводимых в разных странах карантинных мер и других ограничений на деятельность различных предприятий потери в пересчете на часы работы во втором квартале составили 17,3% (в сравнении с четвертым кварталом 2019 года), что соответствует эквиваленту 495 млн полных рабочих дней. В третьем квартале потери снизились до 12,1% (эквивалент 345 млн полных рабочих дней). МОТ прогнозирует, что в четвертом квартале потери составят 8,6% (эквивалент 245 млн полных рабочих дней).



"Так же, как мы должны удвоить свои усилия в борьбе с вирусом, мы должны действовать безотлагательно и масштабно, чтобы преодолеть его экономические и социальные последствия и воздействие с точки зрения занятости. Это включает поддержку для сохранения рабочих мест, бизнеса и доходов",— заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер.