Известный киевский фастфуд подорожал на 2 гривны

Известный киевский фастфуд подорожал на 2 гривны

Киевская перепичка, продающаяся в центре столицы на ул. Хмельницкого, напротив ЦУМа, подорожала на 2 гривны. Теперь эта “сосиска в тесте” стоит 20 гривен. 

Об этом KV стало известно из сообщения Егора Шумихина на странице в Facebook.

“Киевская перепичка теперь продается в бумаге (ура!), а не в кульках. Ну, и цена выросла до 20 грн (2 грн). Перепичка  открылась в феврале 1981 года. Ее стоимость в советское время составляла 22 копейки”, – сообщает автор.

Отмечается, что в 2010-ом она стоила 4,5 грн., а в сентября 2019 цена составляла 18 грн

Ранее KV сообщала, весной 2015 года она стоила 8 гривен, осенью – 8,5 гривен, весной 2016-го поднялась до 10 гривен, в декабре 2017 года – 15 гривен.

Напомним, киевляне подсчитали, что очередь движется со скоростью 2 метра в минуту. Без лишнего пафоса, именно это заведение среди 900 ресторанов Киева заняло в "Трип Эдвайзоре" 39  место, с достойным рейтингом 4.. 

Фото: страница Егора Шумихина в Facebook

Известный киевский фастфуд подорожал на 2 гривны

Оксана Олейникова, КиевВласть

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