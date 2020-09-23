Праведники Бабьего Яра получат одноразовую материальную помощь

Ее размер составляет 7500 гривень.

Праведники Бабьего Яра получат одноразовую материальную помощь
Фото: bzh.life

Ко Дню памяти жертв Бабьего Яра отдельным категориям социально незащищенных киевлян предоставят одноразовую материальную помощь. Как сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда, подписано соответствующее распоряжение КГГА №1470.

По ее словам, адресную помощь в размере 7500 гривень получат Праведники Украины и Праведники

Бабьего Яра. Среди них и внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и фактически проживают в Киеве.

«Ужас массового нацистского расстрела в Бабьем Яру - одна из самых драматичных страниц нашего города и страны. И я низко кланяюсь перед людьми, которые спасали других, рискуя собственной жизнью, иногда - ценой невероятных усилий. Мы должны навсегда сохранить и передать детям этот трагический урок прошлого», - отметила Марина Хонда.

В й сложности финансовую поддержку окажут в рамках городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам» на 2019-2021 годы» 38 жителям столицы.

Выплатят единовременную адресную социальную материальную помощь на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке, который является участником проекта «Муниципальная карта «Карточка киевлянина». Также льготники, которые получают выплаты через «Укрпочту», смогут получить помощь в отделениях учреждения, или выплаты будут доставлены вместе с пенсией.

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