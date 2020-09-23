Праведники Бабьего Яра получат одноразовую материальную помощь
Ее размер составляет 7500 гривень.
Ко Дню памяти жертв Бабьего Яра отдельным категориям социально незащищенных киевлян предоставят одноразовую материальную помощь. Как сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда, подписано соответствующее распоряжение КГГА №1470.
По ее словам, адресную помощь в размере 7500 гривень получат Праведники Украины и Праведники
Бабьего Яра. Среди них и внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и фактически проживают в Киеве.
«Ужас массового нацистского расстрела в Бабьем Яру - одна из самых драматичных страниц нашего города и страны. И я низко кланяюсь перед людьми, которые спасали других, рискуя собственной жизнью, иногда - ценой невероятных усилий. Мы должны навсегда сохранить и передать детям этот трагический урок прошлого», - отметила Марина Хонда.
В й сложности финансовую поддержку окажут в рамках городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам» на 2019-2021 годы» 38 жителям столицы.
Выплатят единовременную адресную социальную материальную помощь на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке, который является участником проекта «Муниципальная карта «Карточка киевлянина». Также льготники, которые получают выплаты через «Укрпочту», смогут получить помощь в отделениях учреждения, или выплаты будут доставлены вместе с пенсией.