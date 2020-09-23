В Кабмине назвали уровень теневой экономики Украины
В Минфине отметили, что прогнозировалось увеличение уровня "тени" в экономике.
Министерство экономики отчиталось об уменьшении уровня теневой экономики в Украине в январе-марте 2020 года до 31% от объема официального ВВП.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Отмечается, что такой показатель на 1 процентный пункт меньше аналогичного периода 2019 года.
В Минфине отметили, что прогнозировалось увеличение уровня "тени" в экономике из-за карантина и стремления бизнеса уменьшить риски потери ресурсов в условиях значительной неопределенности.
"Да, состоялось ожидаемое уменьшение деловой и инвестиционной активности (как внутри страны, так и за ее пределами). Существенно возросли убытки в экономике. Но именно необычный характер кризиса, вызванного распространением пандемии и введением карантинных мероприятий, определил нетипичный характер динамики теневой экономики", - говорится в сообщении.
Напомним, международная компания Ernst & Young в феврале обнародовала результаты исследования относительно уровня теневой экономики Украины. Этот показатель составил 846 млрд гривень или 23,8% от официального ВВП за 2018 год.