В Кабмине назвали уровень теневой экономики Украины

В Минфине отметили, что прогнозировалось увеличение уровня "тени" в экономике.

Министерство экономики отчиталось об уменьшении уровня теневой экономики в Украине в январе-марте 2020 года до 31% от объема официального ВВП .

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что такой показатель на 1 процентный пункт меньше аналогичного периода 2019 года.

В Минфине отметили, что прогнозировалось увеличение уровня "тени" в экономике из-за карантина и стремления бизнеса уменьшить риски потери ресурсов в условиях значительной неопределенности.

"Да, состоялось ожидаемое уменьшение деловой и инвестиционной активности (как внутри страны, так и за ее пределами). Существенно возросли убытки в экономике. Но именно необычный характер кризиса, вызванного распространением пандемии и введением карантинных мероприятий, определил нетипичный характер динамики теневой экономики", - говорится в сообщении.