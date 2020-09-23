В 2021 году Украина начнет торговать парниковыми газами
Правительство приняло ряд решений, направленных на улучшение механизмов мониторинга и оценки воздействия на окружающую среду, в частности, по поводу запуска национального рынка торговли квот парниковыми газами с 2021 года.
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам заседания правительства.
Д.Шмыгаль сообщает, что запуск рынка - это не только выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, но и требование времени.
"Если Украина своевременно не введет систему учета по выбросу газов, то может пострадать бизнес, который будет платить дополнительные налоги для экспорта своей продукции", - объясняет глава правительства.
Для защиты окружающей среды Кабмин поддержал также следующие решения.
Утверждена европейская норма - порядок принятия решения об осуществлении трансграничной оценки воздействия на окружающую среду.
Создана межведомственная комиссия по вопросам изменения климата и сохранения озонового слоя. Ожидается, что это увеличит возможности органов государственной власти в формировании политики по противодействию изменениям климата.
Одобрены два законопроекта, которыми правительство предлагает присоединиться к Протоколу об устойчивом развитии сельского хозяйства и сельской местности к Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат.