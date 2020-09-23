В сентябре госбанки расстанутся с «плохими кредитами» на 25 миллиардов — Шевченко

Национальный банк Украины ожидает списания госбанками неработающих кредитов (NPL) в сентябре 2020 года на 25 млрд грн. Такие данные глава НБУ Кирилл Шевченко обнародовал во время встречи с Европейской бизнес-ассоциацией, передает Интерфакс-Украина.

В сентябре госбанки расстанутся с «плохими кредитами» на 25 миллиардов — Шевченко
Фото: www.finbalance.com.ua

Шевченко напомнил, что в конце июня Совет по финстабильности регулятора утвердил оперативные планы государственных банков по снижению уровня неработающих активов, которые предусматривают сокращение уровня NPL в госбанках на 73%, или на 305 млрд грн (с 416 млрд грн) к 2023 году.

В апреле госбанки списали «плохих кредитов» на 22 млрд грн.

Глава НБУ уточнил, что Совет будет проверять реализацию этих планов каждый квартал.

Где наибольший объем неработающих кредитов

В отраслевом разрезе наибольший объем неработающих кредитов банков государственного сектора традиционно сконцентрирован в оптовой и розничной торговле, производстве химических веществ и химической продукции, производстве пищевых продуктов, металлургическом производстве.

Реструктуризация NPL

В первом полугодии 2020 года банками государственного сектора было проведено реструктуризаций NPL на сумму 14 млрд грн, сокращен объем просроченной задолженности на 2,6 млрд грн, списано 26 млрд грн неработающих кредитов за счет резервов.

Ранее сообщалось

Нацбанк установил для банков требования по организации процесса управления проблемными активами, высокая доля которых определена одним из системных рисков для финстабильности Украины.

Утверждение планов означает выполнение одного из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.

Что такое NPL

NPL (non performing loans — просроченные кредиты) — объем кредитов в кредитном портфеле банка, по которым не выполняются условия кредитного договора. Как правило, кредиты попадают в NPL после того, как просрочка платежей по ним превышает определенный срок, обычно 90 дней.

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