Кабмин разрешил украинцам не платить пенсионный сбор при покупке жилья впервые

Кабмин принял решение об освобождении украинцев от уплаты пенсионного сбора при первой покупке жилья. Соответствующее решение было принято на заседании 23 сентября, передает liga.net.

Кабмин разрешил украинцам не платить пенсионный сбор при покупке жилья впервые
Фото: galfinance.info

Что отменили

«Этим решением правительство определяет порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, приобретающих жилье впервые или находящихся в очереди на получение жилья», — заявил на заседании правительства премьер Денис Шмыгаль.

Отмечается, что сейчас пенсионный сбор при покупке жилья составляет 1% от стоимости квартиры или дома.

«Если же пенсионный сбор не оплатить, нотариус просто откажется заверять соответствующий договор купли-продажи. В то же время, ЗУ „О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование“ и Порядком № 1740, установлено, что все граждане являются плательщиками сбора на обязательное государственное пенсионное страхование за исключением тех, которые осуществляют операции по покупке жилья впервые.

Ранее украинцы, которые покупали жилье впервые, могли вернуть пенсионный сбор только через суд», — пишет издание.

Напомним

Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с операций купли-продажи недвижимого имущества уплачивается предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности и физическими лицами, приобретающими недвижимое имущество, в размере 1% от стоимости недвижимого имущества, указанной в договоре купли-продажи.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за коронавируса индийская компания продает рудник на ТасманииИз-за коронавируса индийская компания продает рудник на Тасмании
Кабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанковКабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанков
Panasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллектаPanasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллекта
Возобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефтьВозобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефть
Чтобы поставлять газ в Украину, Польша проводит буровые работы под ВислойЧтобы поставлять газ в Украину, Польша проводит буровые работы под Вислой
Блок рекламы


Похожие новости
В Кабмине назвали уровень теневой экономики УкраиныВ Кабмине назвали уровень теневой экономики Украины
Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 миллиардовКабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 миллиардов
Кабмин выделил 5,6 млн грн на срочный ремонт Национального художественного музеяКабмин выделил 5,6 млн грн на срочный ремонт Национального художественного музея
Суд обязал НБУ выплатить 129 миллионов экс-владельцам Радикал БанкаСуд обязал НБУ выплатить 129 миллионов экс-владельцам Радикал Банка
Кабмин предлагает повысить акциз на алкоголь на 11,6%Кабмин предлагает повысить акциз на алкоголь на 11,6%
Кабмин определил основные направления деятельности Укрэксимбанка до 2025 годаКабмин определил основные направления деятельности Укрэксимбанка до 2025 года
Кабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанковКабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанков
Германия готова заплатить США за отказ от санкций против Северного потока–2Германия готова заплатить США за отказ от санкций против Северного потока–2
Проект госбюджета предусматривает значительное увеличение налоговых сборовПроект госбюджета предусматривает значительное увеличение налоговых сборов
АВИСМА решила не выплачивать дивиденды впервые за 16 летАВИСМА решила не выплачивать дивиденды впервые за 16 лет
Последние новости
Подгружаем последние новости