Спецразрешения на пользование недрами будут выдаваться через электронные торги

Кабинет министров на заседании в среду, 23 сентября, утвердил обновленный Порядок проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами, а также новую Методику расчета начальной стоимости спецразрешений на пользование недрами. Об этом сообщает Государственная служба геологии и недр, передает БизнесЦензор.



В частности, новый Порядок утверждает на постоянной основе реализацию спецразрешений путем проведения электронных торгов.



"Открытые электронные торги позволяют ликвидировать субъективный фактор в выдаче лицензии, победителя аукциона определяет система "Prozorro.Продажи", им становится тот участник, который предложил за лот самую высокую цену, а за ходом соревнований в режиме реального времени может наблюдать любой", – напомнил глава Госгеонедр Роман Опимах.



Согласно утвержденной новой методике, теперь начальная цена спецразрешения будет формироваться, исходя из объективных показателей стоимости запасов и ресурсов полезных ископаемых месторождения или участка недр.



"Логика новой Методики заключается в отказе от использования субъективных данных, которыми можно манипулировать и достоверность которых трудно проверить, таких, как эксплуатационные расходы, капитальные вложения, годовой доход предприятия. Расчет производится исключительно на основе объективных данных: наличие ресурсов и запасов по конкретному месторождению или участку недр и фиксированной цены единицы товарной продукции, для всех субъектов хозяйствования на всей территории Украины", – пояснил Р.Опимах.



