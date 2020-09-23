Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 миллиардов

Кабинет министров решил докапитализировать государственный Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко по результатам заседания правительства сегодня, 23 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 миллиардов
Фото: www.eximb.com

Что известно о докапитализации

«По результатам диагностического обследования на данный момент необходимый размер дополнительного капитала для Укрэксимбанка составляет 6,8 млрд грн", – сказал министр финансов Сергей Марченко, представляя проект решения в ходе заседания правительства в среду.

Он уточнил, что с этой целью Министерству финансов поручается выпустить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на указанную сумму сроком на 15 лет с доходностью 9,3% годовых.

Сергей Марченко добавил, что проект решения был внесен Минфином с учетом рекомендаций и предложений Экспортно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков.

Ранее сообщалось

В августе 2020 года правительством, НБУ и банком обсуждалось решение о докапитализации Укрэксимбанка на сумму около 10 млрд грн.

Председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер подчеркивал, что докапитализация необходима банку из-за убытка, возникшего на фоне формирования резервов по кейсам, уточняя, что история некоторых из них достигает 10-12 лет.

По словам Евгения Мецгера, на сегодня NPL банка превышают 70 млрд грн.

«Действительно, дополнительный капитал банка необходим. Для того, чтобы дать банку возможность развиваться. При этом в период пандемии нам необходимо оказать поддержку ряду наших клиентов и ключевым секторам экономики. Без дополнительного капитала мы этого сделать не сможем», — отметил Мецгер.

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