Прибыль банков Украины в августе сократилась в 1,8 раза

Платежеспособные банки Украины в августе 2020 года получили 4,252 млрд грн чистой прибыли, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (7,567 млрд грн). Об этом говорится в данных НБУ.

Прибыль банков Украины в августе сократилась в 1,8 раза
Фото: www.ukrinform.ua

Чистая прибыль

Платежеспособные банки Украины в августе 2020 года получили 4,252 млрд грн чистой прибыли, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (7,567 млрд грн).

За восемь месяцев 2020 года чистая прибыль банков уменьшилась на 26,3% – до 32,641 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (44,294 млрд грн).

Доходы

Доходы банков за январь – август увеличились на 2,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 168,992 млрд грн. В том числе результат от переоценки и от операций купли-продажи вырос в 1,4 раза (до 20,414 млрд грн), комиссионные доходы – на 7,2% (до 42,949 млрд грн), тогда как процентные доходы сократились на 3% (до 99,557 млрд грн).

Расходы

Расходы банковской системы за восемь месяцев 2020 года составили 136,351 млрд грн, что на 13% больше, чем за соответствующий период 2019 года. В частности, отчисления в резервы возросли в 2,6 раза (до 20,403 млрд грн), комиссионные расходы – на 27,8% (до 14,937 млрд грн), а процентные – сократились на 10,9% (до 44,381 млрд грн).

Напомним

Как сообщалось, за первое полугодие 2020 года украинские банки получили 23,79 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.

В частности, прибыль банковской системы составила за:

  • январь – 6,592 млрд грн;
  • февраль – 9,285 млрд грн;
  • март – 244 млн грн (на фоне резкого роста объемов отчислений в резервы);
  • апрель – 9,087 млрд грн;
  • май – 3,756 млрд грн;
  • июль – 4,599 млрд грн (в июне банки получили 5,174 млрд грн убытка).

Платежеспособные отечественные банки получили чистой прибыли: в 2019 году – 59,634 млрд грн; в 2018 году – 21,7 млрд грн.

В 2017 году среди 82 функционирующих банков 19 были убыточными, в 2020 году – 17 убыточных из 75 действующих на рынке.

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