Рынок лизинга в этом году может сократиться на 53%
При оптимистическом сценарии падение рынка лизинга по итогам 2020 года составит 28%, а при пессимистическом — сократится на 53% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в данных Объединение украинских лизингодателей.
Влияние карантина
Из-за карантина во втором квартале 2020 года лизинговых сделок было заключено на 3% меньше, чем в апреле-июне прошлого года — 4,1 млрд грн и 4,3 млрд грн соответственно.
Предметом лизинга в новых договорах в первом полугодии на 40% был колесный автотранспорт (в основном легковой), 37% — сельхозтехника, 13% — ж/д техника. Доля спецтехники выросла до 8% за отчетный период.
Первое полугодие
Объем сделок лизинга в первом полугодии 2020 составил 8,39 млрд грн, что на 52% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В январе-июне 2019 лизинговых сделок в Украине было заключено на сумму 17,6 млрд грн.
За весь прошлый год сумма договоров возросла на 18% по сравнению с 2018 годом до 26 млрд грн.
Прогнозы
В 2021 году ожидается незначительный рост рынка, а в 2022 году рынок превысит показатели 2019 года.
Что изменилось на рынке
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12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла новый закон, который изменил политику регулирования небанковского лизингового рынка в Украине (закон о «сплите»). Согласно новому закону, Национальный банк взял на себя регулирование и надзор за лизинговым рынком Украины.
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С 1 июля Национальный банк установил единые требования и для предоставления услуги финансового лизинга будет требовать от лизингодателя получения лицензии на осуществление деятельности финансовой компании.
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Лизингодатели, что уже сейчас существуют на рынке, будут переоформлены в статус финкомпаний с соответствующим видом лицензии автоматически.
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Как и раньше, кроме предоставления финуслуг лизингодатели смогут заниматься также другой хозяйственной деятельностью, в том числе оперативным лизингом.
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Согласно августовским данным регулятора, на рынке насчитывается 144 лизинговые компании.