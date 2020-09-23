Рынок лизинга в этом году может сократиться на 53%

При оптимистическом сценарии падение рынка лизинга по итогам 2020 года составит 28%, а при пессимистическом — сократится на 53% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в данных Объединение украинских лизингодателей.

Фото: uul.com.ua

Влияние карантина

Из-за карантина во втором квартале 2020 года лизинговых сделок было заключено на 3% меньше, чем в апреле-июне прошлого года — 4,1 млрд грн и 4,3 млрд грн соответственно.

Предметом лизинга в новых договорах в первом полугодии на 40% был колесный автотранспорт (в основном легковой), 37% — сельхозтехника, 13% — ж/д техника. Доля спецтехники выросла до 8% за отчетный период.

Первое полугодие

Объем сделок лизинга в первом полугодии 2020 составил 8,39 млрд грн, что на 52% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне 2019 лизинговых сделок в Украине было заключено на сумму 17,6 млрд грн.

За весь прошлый год сумма договоров возросла на 18% по сравнению с 2018 годом до 26 млрд грн.

Прогнозы

В 2021 году ожидается незначительный рост рынка, а в 2022 году рынок превысит показатели 2019 года.

Что изменилось на рынке