Фонд гарантирования продал активы 6 банков-банкротов на 79,74 миллиона
На прошлой неделе состоялась продажа активов шести неплатежеспособных банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 79,74 млн грн. Об этом
Что продавали
На аукционах:
- права требования по кредитам на сумму 46,15 млн грн;
- основные средства банков на сумму 20,79 млн грн;
Получены в результате непосредственной продажи активов банков 0,02 млн грн, от продажи дебиторской задолженности перед банками — 12,78 млн грн.
Активы каких банков реализовано
- ПАО «ВБР» — на сумму 30,68 млн грн;
- банка «Финансы и Кредит» — на сумму 28,25 млн грн;
- ВТБ Банка — на сумму 14,72 млн грн;
- Диамантбанка — на сумму 4,73 млн грн;
- Родовид Банка — на сумму 1,35 млн грн.
Кроме того, в течение прошедшей недели состоялась продажа активов Фидобанка.
Продажи активов пулом
Фонд гарантирования очередной раз
В состав пула вошли 9 кредитов юридических лиц. Часть из них находятся в залоге НБУ. Общая сумма задолженности по кредитным договорам составляет 9,55 млрд грн. Средняя просрочка по кредитам — почти 5 лет. По всем кредитным договорам продолжаются судебные производства.
По 8 кредитам возбуждены уголовные дела, 4 — в работе у Государственной исполнительной службы.
Торги состоятся на площадке DebtX по голландской модели аукциона. Начальная цена лота — 332,25 млн грн.
Пулы в таком составе уже не раз были выставлены на торги, но до сих пор не нашлось покупателя.
Основные объекты залога по кредитам в составе пула — несколько целостных имущественных комплексов общей площадью 511 392,63 кв. м, расположенных в Полтавской области. Среди них — автозавод по производству большегрузных автомобилей, а также завод по производству пневматической тормозной аппаратуры для автотранспортных средств.
В данном случае речь идет о продаже именно прав требования по кредитам, то есть долгов, а не непосредственно объектов недвижимости, предприятия или имущества в залоге по этим кредитам. Это означает, что при покупке этого лота активов инвестор получает права кредитора по соответствующим активам.