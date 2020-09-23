Фонд гарантирования продал активы 6 банков-банкротов на 79,74 миллиона

На прошлой неделе состоялась продажа активов шести неплатежеспособных банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 79,74 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Фото: finance.rambler.ru

Что продавали

На аукционах:

права требования по кредитам на сумму 46,15 млн грн;

основные средства банков на сумму 20,79 млн грн;

Получены в результате непосредственной продажи активов банков 0,02 млн грн, от продажи дебиторской задолженности перед банками — 12,78 млн грн.

Активы каких банков реализовано

ПАО «ВБР» — на сумму 30,68 млн грн;

банка «Финансы и Кредит» — на сумму 28,25 млн грн;

ВТБ Банка — на сумму 14,72 млн грн;

Диамантбанка — на сумму 4,73 млн грн;

Родовид Банка — на сумму 1,35 млн грн.

Кроме того, в течение прошедшей недели состоялась продажа активов Фидобанка.

Продажи активов пулом

Фонд гарантирования очередной раз выставил на продажу пул активов Дельта Банка и банка «Финансы и кредит». Торги назначены на 9 октября т. Г..

В состав пула вошли 9 кредитов юридических лиц. Часть из них находятся в залоге НБУ. Общая сумма задолженности по кредитным договорам составляет 9,55 млрд грн. Средняя просрочка по кредитам — почти 5 лет. По всем кредитным договорам продолжаются судебные производства.

По 8 кредитам возбуждены уголовные дела, 4 — в работе у Государственной исполнительной службы.

Торги состоятся на площадке DebtX по голландской модели аукциона. Начальная цена лота — 332,25 млн грн.

Пулы в таком составе уже не раз были выставлены на торги, но до сих пор не нашлось покупателя.

Основные объекты залога по кредитам в составе пула — несколько целостных имущественных комплексов общей площадью 511 392,63 кв. м, расположенных в Полтавской области. Среди них — автозавод по производству большегрузных автомобилей, а также завод по производству пневматической тормозной аппаратуры для автотранспортных средств.

В данном случае речь идет о продаже именно прав требования по кредитам, то есть долгов, а не непосредственно объектов недвижимости, предприятия или имущества в залоге по этим кредитам. Это означает, что при покупке этого лота активов инвестор получает права кредитора по соответствующим активам.