НБУ дал добро. Сергей Наумов утвержден главой Ощадбанка

Национальный банк Украины 22 сентября 2020 согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного Ощадбанка. Решение принято по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного правлением НБУ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Как выбирали

В марте 2020 года был объявлен конкурс на председателя правления Ощадбанка, но в начале мая его отменили и объявили новый.

Глава Ощадбанка Андрей Пышный решил не участвовать в конкурсе. В финал вышли пять кандидатов: Геннадий Хелемский — руководитель одного из департаментов Укргазбанка, Галина Пахачук — заместитель председателя Приватбанка, Сергей Наумов, председатель правления Пиреус Банка, Антон Тютюн — заместитель председателя Ощадбанка, Сергей Магдич — заместитель ПУМБа.

18 июня стало известно, что в конкурсе на председателя правления Ощадбанка победил действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.

24 июня первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Нацбанк приветствует завершение конкурса на должность нового главы Ощадбанка и считает его состоявшимся.

Позже Печерский суд заблокировал назначение Сергея Наумова председателем правления государственного Ощадбанка по иску одного из участников конкурса Геннадия Хелемского.

15 сентября Печерский суд отменил свой вердикт о приостановлении решения наблюдательного совета Ощадбанка о признании Сергея Наумова победителем конкурса на должность председателя правления банка.

Напомним

Сергей Наумов с сентября 2014 занимает должность председателя правления Пиреус Банка МКБ. Ранее он возглавлял УкрСиббанк, затем — Правэкс-Банк.