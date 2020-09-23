ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет 330 миллионов
Министерство финансов на аукционе 22 сентября привлекло в бюджет 329,650 млн грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне. Об этом говорится в данных Минфина.
Какие облигации предложили инвесторам
Минфин предложил инвесторам три выпуска гривневых ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 1,5 года.
Средневзвешенная доходность
Средневзвешенная доходность по трехмесячным бумагам составила 7%, по годовым — 9,46%, а по полуторагодовалыми — 10,5%.
Сколько привлекли в бюджет
От продажи трехмесячных ОВГЗ в бюджет привлечено 133,017 млн грн, от годовых — 166,318 млн грн, от продажи полуторагодичных — 30,314 млн.
По итогам аукционов в бюджет привлечено 329 млн 650 тыс. 266,14 грн.
Ранее сообщалось
- 15 сентября Минфин привлек в бюджет 6,025 млрд грн от размещения ОВГЗ в гривне и долларах, что в 18 раз больше, чем 22 сентября.
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Минфин 8 сентября разместил гривневые ОВГЗ на 1 млрд гривен.
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1 сентября министерство разместило гривневые ОВГЗ на 2,8 млрд гривен.
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В 2019 году Минфин привлек в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн ??евро за счет размещения ОВГЗ.