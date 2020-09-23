ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет 330 миллионов

Министерство финансов на аукционе 22 сентября привлекло в бюджет 329,650 млн грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне. Об этом говорится в данных Минфина.

Фото: flickr.com

Какие облигации предложили инвесторам

Минфин предложил инвесторам три выпуска гривневых ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 1,5 года.

Средневзвешенная доходность

Средневзвешенная доходность по трехмесячным бумагам составила 7%, по годовым — 9,46%, а по полуторагодовалыми — 10,5%.

Сколько привлекли в бюджет

От продажи трехмесячных ОВГЗ в бюджет привлечено 133,017 млн грн, от годовых — 166,318 млн грн, от продажи полуторагодичных — 30,314 млн.

По итогам аукционов в бюджет привлечено 329 млн 650 тыс. 266,14 грн.

Ранее сообщалось