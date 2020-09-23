Deutsche Bank закрывает сотню отделений. Причина — онлайн-услуги

Deutsche Bank закроет каждое пятое отделение в Германии. Количество физических отделений банка в стране сократится до 400. Об этом сообщает Financial Times.

Deutsche Bank закрывает сотню отделений. Причина — онлайн-услуги
Фото: bbc.com

Причина закрытия

Банк объясняет сокращение количества филиалов «цифровым скачком» клиентов за время пандемии. Это означает, что большинство клиентов стали чаще пользоваться онлайн-сервисами банка и реже ходить в отделения.

Также, закрытие отделений поможет Deutsche Bank сократить расходы и вернуться на уровень прибыльности в 2021 году. Обслуживание филиалов обошлось немецкому банку в 269 млн евро в 2019 году.

Убыток Deutsche Bank в 2019 году составил 5,2 млрд евро.

В ходе программы реструктуризации Deutsche Bank уволит 18 000 сотрудников до конца года.

В заявлении руководства банка упоминается, что его главный конкурент в Германии – Commerzbank — также в 2020 году сократил на 200 количество филиалов в стране.

Ситуация в Украине

За 6 месяцев в 2020 году больше всего закрылось отделений у государственных банков: Ощадбанк — 230 отделений, Приватбанк – 95.

Кроме Ощада и Привата, за первое полугодие 2020 существенно сократили сеть отделений только 5 банков:

  • Райффайзен Банк Аваль — с 496 отделений до 456 (на 40 точек);
  • Альфа-Банк Украина — с 257 до 227 (на 30 точек);
  • Сбербанк — со 106 до 93 (на 13 отделений);
  • Мегабанк — со 158 до 150 (на 8 отделений);
  • Первый инвестиционный банк — с 34 до 26 (на 8 отделений).

Сейчас в Украине 74 действующих банка. С начала 2020 года закрылось 422 банковских отделения. По состоянию на 1 июля, общее количество структурных подразделений банков в стране составило 7 580.

Почему госбанки сокращают сети

Представители Ощадбанка и Приватбанка объяснили сокращение сетей оптимизацией, объединением отделений с увеличением их площади, формированием дистанционных каналов обслуживания.

Ранее сообщалось

По состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года. Количество действующих структурных подразделений за 2019 год сократилось на 507 — из 8509 до 8002 отделений.

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