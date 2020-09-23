В мире растет интерес инвесторов к добыче железной руды — Bloomberg

Цены на железную руду с начала года выросли на 35,3% и по состоянию на 18 сентября 2020 г. были на уровне $124,50 за тонну, что в последний раз наблюдалось в 2014 году. Об этом сообщает Bloomberg.

В мире растет интерес инвесторов к добыче железной руды — Bloomberg
Фото: thehindubusinessline.com

Причина резкого роста

Спрос на руду резко вырос благодаря высокому спросу со стороны Китая, где производство набрало обороты на фоне усилий правительства по восстановлению производства после эпидемии коронавируса.

Нехватка поставок из Бразилии, которая сильно пострадала от пандемии covid-19, также спровоцировала рост цен на железную руду.

Производство стали

Согласно последним данным Всемирной стальной ассоциации (WSA), в период с января по июль 2020 года мировое производство стали снизилось на 5,3% в годовом исчислении до 1 027 млн ??тонн, в то время как производство стали в Китае выросло на 2,8% до 593 млн тонн.

Возобновление производства стали может вызвать острый спрос на железную руду.

«Не случайно взгляды инвесторов сейчас прикованы к сырьевым железорудным компаниям. Как показали отчеты аналитиков, горнодобывающая отрасль за последние три месяца нарастила рост акций на 10.1% и становится ведущей отраслью в период пандемии, которая интересует инвесторов», — сообщает издание.

Среди компаний, которые сейчас наиболее привлекательны в финансовом плане, аналитики называют Vale S.A, Fortescue Metals Group Ltd, Rio Tinto plc и BHP Group BHP.

Предыстория

Цены на металлолом и железную руду в первых числах сентября опять пошли вверх, достигнув весьма примечательных отметок. А подорожание сырья, очевидно, будет способствовать дальнейшему росту котировок на стальную продукцию.

Железная руда ставит рекорды благодаря Китаю. В сентябре-октябре там прогнозируется подъем спроса и цен на стальную продукцию и сырье. Причем его источником является не только строительный сектор, но и производство промышленной продукции. Парадоксальным образом коронавирус даже пошел китайской экономике на пользу, подтолкнув власти к принятию широкомасштабных мер по ее стимулированию.

В мае 2020 года цены на железную руду выросли до максимума за семь месяцев на фоне резкого сокращения поставок из Бразилии в условиях пандемии коронавируса при постепенном увеличении спроса в Китае. С начала апреля желруда подорожала на 20%.

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