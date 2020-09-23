Нацбанк будет вводить временные администрации в небанковские финучреждения
Национальный банк разработал проект положения об отстранении руководства от управления финансовым учреждением и назначения временной администрации. Проект обнародован для общественного обсуждения
Что устанавливает документ
Этим проектом положения НБУ регулятор планирует установить полномочия временной администрации, основными задачами которой являются:
- сохранность активов, документов, информации, систем учета и регистрации, баз данных финучреждения;
- принятия мер по устранению нарушений законодательства;
- предотвращение возникновения кризисных явлений, которые могут привести к невыполнению обязательств.
Кроме того, Нацбанк предлагает определить перечень функций временной администрации и непосредственно временного администратора, которого в небанковское учреждение назначает НБУ.
Проектом также предлагается урегулировать вопрос составления плана работы временной администрации, который должен содержать целевые и другие показатели, необходимые выводы и др.
В течение работы временной администрации финучреждение продолжает подавать отчетность в Нацбанк.
Предлагается урегулировать порядок прекращения временной администрации. В частности временный администратор не позднее чем за 15 календарных дней до окончания срока полномочий должен подать в НБУ отчет о выполнении задач.
Временная администрация прекращает свою работу после вступления в силу решения НБУ об отмене примененной меры воздействия или в связи с окончанием срока назначения временной администрации.
Напомним
Применение мер воздействия в виде отстранения руководства от управления финучреждением и назначения временной администрации предусматривается только относительно страховщиков и кредитных союзов.
Положение также прекращает действие ряда положений актов Нацкомфинуслуг и Госфинуслуг.
Что известно о рынке небанковских финансовых услуг
Всего на рынке учитывается 2084 участников небанковского финансового рынка, в состав которых входят:
- 196 рисковых (non-life) и 19 лайфовых страховщиков;
- 63 страховых брокеры;
- 1031 финансовая компания, имеющих лицензии на кредитование, лизинг, факторинг, предоставление гарантий, перевод средств и обмен валют;
- 327 кредитных союзов;
- 144 лизинговые компании;
- 304 ломбарды.
В соответствии с Законом о сплите, который вступил в силу 1 июля 2020 года:
- НБУ стал регулятором небанковских финучреждений: страховых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов, лизинговых компаний;
- НКЦБФР — регулятором для фондов финансирования строительства и фондов операций с недвижимостью, негосударственных пенсионных фондов и их администраторов. Нацкомфинуслуг будет ликвидирован.
Имплементация Закона о сплите была одним из требований Международного валютного фонда.