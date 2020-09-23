Нацбанк будет вводить временные администрации в небанковские финучреждения

Национальный банк разработал проект положения об отстранении руководства от управления финансовым учреждением и назначения временной администрации. Проект обнародован для общественного обсуждения на сайте НБУ.

Нацбанк будет вводить временные администрации в небанковские финучреждения
Фото: 368.media

Что устанавливает документ

Этим проектом положения НБУ регулятор планирует установить полномочия временной администрации, основными задачами которой являются:

  • сохранность активов, документов, информации, систем учета и регистрации, баз данных финучреждения;
  • принятия мер по устранению нарушений законодательства;
  • предотвращение возникновения кризисных явлений, которые могут привести к невыполнению обязательств.

Кроме того, Нацбанк предлагает определить перечень функций временной администрации и непосредственно временного администратора, которого в небанковское учреждение назначает НБУ.

Проектом также предлагается урегулировать вопрос составления плана работы временной администрации, который должен содержать целевые и другие показатели, необходимые выводы и др.

В течение работы временной администрации финучреждение продолжает подавать отчетность в Нацбанк.

Предлагается урегулировать порядок прекращения временной администрации. В частности временный администратор не позднее чем за 15 календарных дней до окончания срока полномочий должен подать в НБУ отчет о выполнении задач.

Временная администрация прекращает свою работу после вступления в силу решения НБУ об отмене примененной меры воздействия или в связи с окончанием срока назначения временной администрации.

Напомним

Применение мер воздействия в виде отстранения руководства от управления финучреждением и назначения временной администрации предусматривается только относительно страховщиков и кредитных союзов.

Положение также прекращает действие ряда положений актов Нацкомфинуслуг и Госфинуслуг.

Что известно о рынке небанковских финансовых услуг

Всего на рынке учитывается 2084 участников небанковского финансового рынка, в состав которых входят:

  • 196 рисковых (non-life) и 19 лайфовых страховщиков;
  • 63 страховых брокеры;
  • 1031 финансовая компания, имеющих лицензии на кредитование, лизинг, факторинг, предоставление гарантий, перевод средств и обмен валют;
  • 327 кредитных союзов;
  • 144 лизинговые компании;
  • 304 ломбарды.

В соответствии с Законом о сплите, который вступил в силу 1 июля 2020 года:

  • НБУ стал регулятором небанковских финучреждений: страховых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов, лизинговых компаний;
  • НКЦБФР — регулятором для фондов финансирования строительства и фондов операций с недвижимостью, негосударственных пенсионных фондов и их администраторов. Нацкомфинуслуг будет ликвидирован.

Имплементация Закона о сплите была одним из требований Международного валютного фонда.

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