Кабмин выделил 5,6 млн грн на срочный ремонт Национального художественного музея

Кабинет министров принял решение о выделении 5,6 млн гривен на ремонт Национального художественного музея Украины, который не может возобновить работу после обвала кессона.

Средства выделят из резервного фонда государственного бюджета. Об этом на своем канале в Telegram сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Средства будут направлены на:

реставрацию скульптурных композиций главного фасада и крыши (1,983 млн грн);

ремонтно-реставрационные работы главного фасада и приямков (3,617 млн грн).

"Вообще сумма проекта ремонтно-реставрационных работ Национального Художественного Музея составляет 68 млн грн. Такое финансирование возможно, в частности, при условии участия музея в проекте "Большая реставрация", - заявил Ткаченко.

Напомним, что 8 августа случился обвал портика здания НХМУ. Музей был построен в конце XIX века выдающимся архитектором Владиславом Городецким. Сейчас НХМУ является крупнейшим художественным музеем страны, в нем хранится около 40 тыс. экспонатов.

Ткаченко в день обвала пообещал запустить процедуру выделения необходимых средств. Однако через месяц в музее сообщили, что никаких средств не получили, а работу они не могут восстановить из-за риска для посетителей.