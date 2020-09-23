Завод Мечела оштрафован на 2 млн долл за сброс отходов в реку

Металлургический районный суд Челябинска удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора и Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о признании незаконной деятельности ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК; входит в группу "Мечел") по сбросу загрязненных стоков в реку Миасс.



Завод должен возместить 142,6 млн руб. ущерба (около 2 млн долл), который причинил водному объекту, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.



О том, что ЧМК загрязняет реку Миасс в Челябинске, стало известно в 2016 году в ходе выездной проверки Росприроднадзора. Предприятию тогда выдали предписание о прекращении сброса опасных сточных вод. Оно не было исполнено до 2019 года. Росприроднадзор обратился с жалобой в прокуратуру Челябинской области.



По результатам проверки надзорного ведомства было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения химических веществ, повлекшее загрязнение окружающей среды). Фигурантами являются начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности, его заместитель и главный инженер. Дело было передано в суд в апреле нынешнего года. Дата его рассмотрения пока не назначена.

