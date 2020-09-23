"Укрспирт" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 5,5 млн. грн

В 2020-м "Укрспирт" заплатил на 113 млн грн больше налогов в госбюджет.

"Укрспирт" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 5,5 млн. грн
Фото: Тимофей МиловановФБ

За 8 месяцев 2020 года ГП "Укрспирт" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года получило на 5,5 млн грн больше чистой прибыли.

Об этом сообщил в Facebook и.о. директора "Укрспирт" Сергей Блескун.

"За 8 месяцев 2020 года ГП «Укрспирт» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

  • Уплатило на 113 млн. грн. больше налогов в госбюджет;
  • Выработало на 792 тысячи дал больше спирта;
  • Получило на 5,5 млн грн. больше чистой прибыли", - написал Блескун.

По его словам, часть этих показателей состоит из результатов периода уже после демонополизации отрасли, то есть от времени, когда госпредприятие начало конкурировать на рынке.

"Я уверен, что по завершении спиртовой реформы украинский бюджет почувствует положительный экономический эффект от этих изменений в полной мере. Двигаемся вперед - до конца года планируем передать Министерству экономразвития 30 предложений по приватизации спиртовых объектов", - добавил Блескун.

Фото: https://www.facebook.com/sergey.bleskun

Напомним, чистый убыток "Нафтогаза" за первое полугодие составил 11,5 млрд гривен. За шесть месяцев было добыто 7,2 млрд куб.м и реализовано 9,4 млрд куб. м природного газа.

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